Петиція про зняття рекламних банерів з київських пам'яток набрала голоси

Автор петиції відзначив, що рекламними полотнами ховають руйнування історичних пам'яток.

Джерело фото: kyiv.comments.ua

Петиція столичного активіста Дмитра Перова щодо зняття рекламні полотна з пам'яток культурної спадщини у Києві, набрала необхідні 6000 голосів на сайті Київської міської ради.

У зверненні Перов зазначив, що за завішеними фасадами історичних будівель відбувається знищення спадщини. За його словами, рекламні банери на всю висоту будівель спотворюють візуальне сприйняття міста. Як приклад, він навів інцидент від 6 квітня, коли сильний вітер зірвав частину завіси на будинку на Андріївському узвозі, 24. Під завісою замість історичної будівлі Всеволода Тарнавського 1870 року, яка начебто ремонтувалася, з'явилася сучасна новобудова.

Перов також звернув увагу на розбирання об'єкта культурної спадщини на Хрещатику, яке прикриває величезна реклама одного з виробників мобільних телефонів. "Ми закликаємо міську владу прибрати з середмістя величезні полотна-ширми, за якими незаконно відбувається демонтаж історичних та культурних пам'яток столиці", – написав автор петиції.

Петиція була створена 9 квітня і станом на 10 червня зібрала необхідні 6000 голосів. 10 червня заступник міського голови та секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко доручив розглянути петицію заступникам голови КМДА Мондриївському В.М., Старостенко Г.В., Пантелеєву П.О., а також постійним комісіям Київської міської ради з питань збереження та захисту культурної спадщини, транспорту, зв'язку та реклами, підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Петиція буде розглянута в установленому порядку.

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