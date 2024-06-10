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Як супермаркети Києва змінюють роботу з продуктами, які зберігаються в холодильниках

18:03, 10 червня 2024
Мережі продуктового ритейлу посилюють програми енергонезалежності.
Як супермаркети Києва змінюють роботу з продуктами, які зберігаються в холодильниках
Джерело фото: bzh.life
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В умовах стабілізаційних відключень електроенергії українські мережі продуктового ритейлу змінюють систему роботи з продуктами, які потребують холодильного обладнання.

Про це свідчить опитування ритейлерів, яке провело агентство «Інтерфакс-Україна».

В Auchan повідомили, що закупили генератори для всіх магазинів мережі, а логістику доставки продуктів оптимізовали для скорочення часу постачання в пункти продажів, також зменшено асортимент продуктів із коротким терміном споживання.

Магазини NOVUS заздалегідь впровадили програму енергоефективності й енергонезалежності, щоб вчасно доставляти і зберігати в правильних температурних умовах продукти. У магазинах збільшують частоту поставок, щоб доставляти продукцію частіше і в меншій кількості. Також, серед іншого, скорочують строки реалізації продукції, навіть упакованої у вакуум або газомодифікованому середовищі.

У Varus майже всі магазини мають генератори, які забезпечують базові потреби у світлі й роботі кас. У магазинах частково зменшили поставки фреш- і ультрафреш-категорій.

У пресслужбі мережі «КОЛО» повідомили, що впроваджено енергоефективні технології та рішення для зменшення споживання електроенергії магазинами мережі, у період вимкнення світла магазини живляться від генераторів або станцій ДБЖ (джерел безперебійного живлення).

У магазинах для економії електроенергії та безпеки споживання вдалися до скорочення кількості певних категорій – молочних товарів, морозива та готової їжі.

«У разі зміни ситуації ми готові до ухвалення швидких рішень, можемо оперативно коригувати поставки товарів і логістичні процеси», - повідомили в компанії.

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