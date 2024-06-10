Відсутність Мустафи Найєма не зашкодить Конференції з відновлення, — запевнили в уряді Німеччини

Рішення Мустафи Найєма піти з посади голови Агентства відновлення не вплине на результати Конференції , яка пройде в столиці ФРН цього тижня.

В уряді Німеччини запевнили, що керівника Держагентства з відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма не зашкодить Конференції з відновлення у Берліні Ukraine Recovery Conference (URC). Про це заявив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, передає «Укрінформ».

Як повідомлялося, Найєм заявив про своє звільнення з посади голови Агентства відновлення. Серед причин свого звільнення він назвав скасування бюджету на проекти з відновлення та утримання доріг, довге погодження документів на оплату захисних споруд, фортифікацій або відновлення, і те, що має місце невчасна оплата роботи підрядників.

«Жодним чином… відсутність однієї персони не може вплинути на успіх або неуспіх Конференції», — наголосив речник.

Представниця пресслужби міністерства фінансів Німеччини Шарлотте Мігенда зазначила, що на полях Конференції мають підписати спільний документ.

«Міністр фінансів Крістіан Лінднер і український міністр Сергій Марченко підпишуть спільну декларацію про наміри. В ній ітиметься про фінансування відбудови (України) і подальший розвиток інституціонального фінансування», – розповіла Мігенда.

Як відомо, Конференція з відбудови України у Берліні почнеться у вівторок і стане вже третім таким заходом, після першої конференції 2022 року у швейцарському Лугано та другої – у Лондоні.

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