Отсутствие Мустафы Найема не помешает Конференции по восстановлению, — заверили в правительстве Германии

Решение Мустафы Найема уйти с поста главы Агентства восстановления не повлияет на результаты Конференции, которая пройдет в столице ФРГ на этой неделе.

В правительстве Германии заверили, что руководителю Госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафы Найема не помешает Конференции по восстановлению в Берлине Ukraine Recovery Conference (URC). Об этом заявил спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт, передает «Укринформ».

Как сообщалось, Найем заявил о своем увольнении с должности главы Агентства восстановления. Среди причин своего увольнения он назвал отмену бюджета на проекты по восстановлению и содержанию дорог, долгое согласование документов на оплату защитных сооружений, фортификаций или восстановление и то, что имеет место несвоевременная оплата работы подрядчиков.

«Никаким образом… отсутствие одной персоны не может повлиять на успех или неуспех Конференции», — подчеркнул спикер.

Представительница пресс-службы министерства финансов Германии Шарлотте Мигенда отметила, что на полях Конференции должны подписать общий документ.

«Министр финансов Кристиан Линднер и украинский министр Сергей Марченко подпишут совместную декларацию о намерениях. В ней речь пойдет о финансировании восстановления (Украина) и дальнейшем развитии институционального финансирования», – рассказала Мигенда.

Как известно, Конференция по восстановлению Украины в Берлине начнется во вторник и станет уже третьей мерой, после первой конференции 2022 года в швейцарском Лугано и второй – в Лондоне.

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