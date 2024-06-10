Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Отсутствие Мустафы Найема не помешает Конференции по восстановлению, — заверили в правительстве Германии

16:08, 10 июня 2024
Решение Мустафы Найема уйти с поста главы Агентства восстановления не повлияет на результаты Конференции, которая пройдет в столице ФРГ на этой неделе.
Отсутствие Мустафы Найема не помешает Конференции по восстановлению, — заверили в правительстве Германии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В правительстве Германии заверили, что руководителю Госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафы Найема не помешает Конференции по восстановлению в Берлине Ukraine Recovery Conference (URC). Об этом заявил спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт, передает «Укринформ».

Как сообщалось, Найем заявил о своем увольнении с должности главы Агентства восстановления. Среди причин своего увольнения он назвал отмену бюджета на проекты по восстановлению и содержанию дорог, долгое согласование документов на оплату защитных сооружений, фортификаций или восстановление и то, что имеет место несвоевременная оплата работы подрядчиков.

«Никаким образом… отсутствие одной персоны не может повлиять на успех или неуспех Конференции», — подчеркнул спикер.

Представительница пресс-службы министерства финансов Германии Шарлотте Мигенда отметила, что на полях Конференции должны подписать общий документ.

«Министр финансов Кристиан Линднер и украинский министр Сергей Марченко подпишут совместную декларацию о намерениях. В ней речь пойдет о финансировании восстановления (Украина) и дальнейшем развитии институционального финансирования», – рассказала Мигенда.

Как известно, Конференция по восстановлению Украины в Берлине начнется во вторник и станет уже третьей мерой, после первой конференции 2022 года в швейцарском Лугано и второй – в Лондоне.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Конференции по восстановлению

Президент Украины подписал распоряжение о составе делегации Украины для участия в Конференции по восстановлению, которая состоится в Берлине.

Мы не учли нюанс относительно предприятий, которые подпадают под критерии бронирования, но еще не успели забронировать своих работников – Федор Вениславский

Предприятие будет представлять список забронированных работников через «Дию», где он верифицируется с Пенсионным фондом, и после верификации в Реестре «Оберег» фиксируется, что эти граждане забронированы и никаких повесток они не будут получать – Вениславский.

Анастасия Радина предлагает внести изменения в закон об АРМА по управлению арестованными объектами искусства

Предлагается ввести механизм оценки арестованных объектов искусства, переданных в управление АРМА путем проведения государственной экспертизы на предмет определения их культурной ценности.

У суда отсутствуют полномочия по признанию несчастного случая связанным с производством – Большая Палата Верховного Суда отменила решение судов, удовлетворивших иск шахтера

Большая Палата Верховного Суда решила, что суд не уполномочен устанавливать или считать доказанным факт связанности несчастного случая с производством, и отменила решение судов, удовлетворивших иск травмированного на производстве шахтера, хотя кассационную жалобу подала шахта, не обжаловавшая решение суда первой инстанции в апелляции.

Кабмин утвердил Порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели или утраты трудоспособности полицейского

Лица, имеющие право на получение единовременного денежного пособия, могут реализовать его в течение 3 лет со дня возникновения у них такого права.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Пуль
    Олена Пуль
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ярослава Балан
    Ярослава Балан
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Інна Батрак
    Інна Батрак
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Юлія Калашник
    Юлія Калашник
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ольга Кононова
    Ольга Кононова
    суддя Господарського суду Харківської області