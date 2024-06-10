Как супермаркеты Киева меняют работу с продуктами, которые хранятся в холодильниках

Сети продуктового ритейла усиливают программы энергонезависимости.

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В условиях стабилизационных отключений электроэнергии украинские сети продуктового ритейла изменяют систему работы с продуктами, нуждающимися в холодильном оборудовании.

Об этом свидетельствует опрос ритейлеров, проведенный агентством «Интерфакс-Украина».

В Auchan сообщили, что закупили генераторы для всех магазинов сети, а логистику доставки продуктов оптимизировали для сокращения времени поставки в пункты продаж, также уменьшен ассортимент продуктов с коротким сроком потребления.

Магазины NOVUS заранее внедрили программу энергоэффективности и энергонезависимости, чтобы своевременно доставлять и хранить в правильных температурных условиях продукты. В магазинах увеличивают частоту поставок, чтобы доставлять продукцию почаще и в меньшем количестве. Также, среди прочего, сокращают сроки реализации продукции, даже упакованной в вакуум или газомодифицированной среде.

В Varus практически все магазины имеют генераторы, которые обеспечивают базовые потребности в свете и работе касс. В магазинах частично снизили поставки фреш- и ультрафреш-категорий.

В пресс-службе сети «КОЛО» сообщили, что внедрены энергоэффективные технологии и решения для уменьшения потребления электроэнергии магазинами сети, в период выключения света магазины питаются от генераторов или станций ИБП (источников бесперебойного питания).

В магазинах для экономии электроэнергии и безопасности потребления прибегли к сокращению количества определенных категорий – молочных товаров, мороженого и готовой пищи.

«В случае изменения ситуации мы готовы к принятию быстрых решений, можем оперативно корректировать поставки товаров и логистические процессы», - сообщили в компании.

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