Петиция о снятии рекламных баннеров с киевских памятников набрала голоса

Автор петиции отметил, что рекламными полотнами прячут разрушение исторических памятников.

Источник фото: kyiv.comments.ua

Петиция столичного активиста Дмитрия Перова о снятии рекламные полотна с памятников культурного наследия в Киеве, набрала необходимые 6000 голосов на сайте Киевского городского совета.

В обращении Перов отметил, что за завешенными фасадами исторических зданий происходит уничтожение наследия. По его словам, рекламные баннеры на всю высоту зданий искажают визуальное восприятие города. В качестве примера, он привел инцидент от 6 апреля, когда сильный ветер сорвал часть завесы на доме на Андреевском спуске, 24. Под занавесом вместо исторического здания Всеволода Тарнавского 1870 года, которое якобы ремонтировалось, появилась современная новостройка.

Перов также обратил внимание на разборку объекта культурного наследия на Крещатике, которую прикрывает огромная реклама одного из производителей мобильных телефонов. «Мы призываем городские власти убрать из центра города огромные полотна-ширмы, по которым незаконно происходит демонтаж исторических и культурных памятников столицы», - написал автор петиции.

Петиция была создана 9 апреля и по состоянию на 10 июня собрала необходимые 6000 голосов. 10 июня заместитель городского головы и секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко поручил рассмотреть петицию заместителям председателя КГГА Мондриевскому В.М., Старостенко Г.В., Пантелееву П.А., а также постоянным комиссиям Киевского городского совета по вопросам сохранения и защиты культурного наследия, транспорта, связи и рекламы, предпринимательства, промышленности и городского благоустройства. Петиция будет рассмотрена в установленном порядке.

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