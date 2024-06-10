Сильно побив і не пускав додому: на Київщині засудили чоловіка за домашнє насильство

Чоловік у стані сп’яніння почав конфліктувати зі співмешканкою, а потім побив її кулаками.

На Київщині засудили чоловіка за вчинення домашнього насильства відносно своєї співмешканки. Про це повідомляє Бориспільський міськрайонний суд.

Суд встановив, що раніше обвинувачений чоловік неодноразово був притягнутий до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства за ч. ч. 1, 2 ст. 173-2 КУпАП відносно своєї співмешканки, з якою він спільно проживає.

Так, 17 вересня 2023 року приблизно о 17.00 годині, він, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, в будинку за місцем свого проживання, куди вони нещодавно переїхали разом зі співмешканкою, вчинив з нею конфлікт та почав ображати її нецензурними словами, потім наніс два удари кулаком по спині потерпілої. Від ударів потерпіла відчула сильну біль та вийшла з будинку у двір, щоб викликати поліцію. В цей момент обвинувачений зачинив з середини вхідні двері та не пускав потерпілу до будинку.

Таким чином, він обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 КК України ( домашнє насильство).

Фігуранта визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 КК України та призначено покарання у виді обмеження волі строком на 2 роки.

На підставі ст. 75 КК України, громадянина звільнено від основного покарання у виді обмеження волі та призначено йому іспитовий строк тривалістю 1 рік.

На нього покладені обов'язки, передбачені ст. 76 КК України: періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

До фігуранта застосовано обмежувальні заходи та направлено його для проходження програми для кривдників, строком 3 місяці до органу місцевого самоврядування ( справа № 359/10188/23).

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