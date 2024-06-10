Volvo отзывает более 70 тысяч своих новых электромобилей из-за проблемы с программным обеспечением

Проблема касается ошибки в работе центрального экрана автомобиля, которая приводит к переходу спидометра в тестовый режим при запуске двигателя.

Шведская компания Volvo Car отзывает около 72 тысяч своих электромобилей из-за проблемы с программным обеспечением. Об этом сообщает Bloomberg.

Под отзыв подпадает новая флагманская модель – полностью электрический электромобиль EX30.

Утверждается, что после новости об ошибке в работе центрального экрана автомобиля, приводящей к переходу спидометра в тестовый режим при запуске двигателя, акции автопроизводителя упали на 3,5% в начале торгов в Стокгольме.

Однако, согласно заявлению Volvo, необходимо обновить программное обеспечение для устранения ошибки.

По словам представителя компании, отзыв не касается никакой другой модели Volvo.

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