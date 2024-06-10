В Киеве впервые с начала полномасштабного вторжения рф пройдет Ukrainian Fashion Week

Последние четыре сезона дизайнеры и Ukrainian Fashion Week представляли Украину миру на подиумах партнеров.

Источник фото: Getty Images

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Осенью Ukrainian Fashion Week возвращается в Киев после четырех International Seasons, состоявшихся на подиумах международных партнеров за рубежом.

Как пишет «Forbes Ukraine», 55-й сезон UFW пройдет с 1 по 4 сентября в украинской столице.

Последние четыре сезона украинские дизайнеры и Ukrainian Fashion Week представляли Украину миру на подиумах партнеров в Лондоне, Копенгагене, Лос-Анджелесе, Лиссабоне, Берлине и других городах.

Украинская неделя моды была основана в 1997 году и стала первой прет-а-порте неделей в Восточной Европе.

Ukrainian Fashion Week проводят дважды в год.

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