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Пасажири мають роздрукувати квитки – в Укрзалізниці зробили важливе оголошення

19:51, 10 червня 2024
Є рейси, на які пасажири УЗ мають мати роздрукований квиток.
Пасажири мають роздрукувати квитки – в Укрзалізниці зробили важливе оголошення
Джерело фото: УЗ
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Українці вже звикли мати необхідні документи у себе в смартфоні і електронні залізничні квитки –це дуже зручно, адже їх не потрібно ні роздруковувати, ні обмінювати в касі для подорожей внутрішніми рейсами. Але є рейси, на які пасажири УЗ мають мати роздрукований квиток.

Мова йде про міжнародні рейси до Австрії та Угорщини.

«Міжнародний залізничний рух до цих країн здійснюється у партнерстві з угорськими та австрійськими залізничниками. У них свої правила: квиток має бути роздрукований», - зазначають в УЗ.

У перевізника пояснюють, що українські вагони RIC (прямий поїзд №749 Київ – Відень) або угорський поїзд (№146 Чоп – Відень) здійснюють транзитний рух. Під час курсування представники залізничних компаній можуть перевіряти проїзні документи, робити на них відповідні позначки, фіксувати дані щодо статистики та звітності.

«Вартість розподіляється між залізницями країн пропорційно кількості кілометрів, яку проїхали пасажири територією тієї чи іншої країни, тож перевірка квитків є складовою частиною взаємного контролю», - додають в УЗ.

Відтак усім пасажирам, які придбали квиток у застосунку УЗ до Угорщини чи Австрії, будуть направляти сповіщення pop-up про необхідність роздрукувати щойно придбаний квиток.

Сам бланк квитка також містить марковану інформацію про необхідність роздрукувати електронний квиток.

«Якщо пасажир з якихось причин не виконав цю вимогу, то можуть виникнути неприємні ситуації. Зокрема, залізничники сусідніх країн можуть вимагати оплати за транзитний рух», - попередили в УЗ.

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