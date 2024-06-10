Украина и Словакия упростили открытие международных автобусных маршрутов

Упрощение позволит перевозчикам быстрее открывать новые маршруты и уменьшит бюрократические преграды.

Украина и Словакия достигли договоренности, которая упрощает открытие новых автобусных маршрутов между странами. Теперь украинские транспортные компании смогут самостоятельно организовывать международные маршруты без необходимости поиска партнеров за рубежом. Об этом сообщили в Министерстве восстановления Украины.

Согласно новым договоренностям, заявления на открытие маршрутов будут рассматриваться в течение 30 дней, что значительно ускорит процесс их запуска. Это решение было принято на заседании Смешанной комиссии Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерства транспорта Словакии.

«Упрощаем процедуры открытия международных автобусных маршрутов со Словакией. Теперь украинским перевозчикам больше не нужно иметь паритетного партнера из другой страны. Решение приняли на заседании Смешанной комиссии Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерства транспорта Словакии», - говорится в сообщении.

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