Понад 19 тисяч доларів за організацію незаконного переправлення до Молдови: підозрюють жителя Тернопільщини

Покинути територію України чоловікам не вдалося, їх викрили прикордонники за 100 метрів лінії розмежування держкордону.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Тернопільщині підозрюють чоловіка, який за понад 19 тисяч доларів організував незаконне переправлення військовозобов’язаних до Молдови. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва прокурорів Дністровської окружної прокуратури жителю Тернопільської області повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 800 тисяч гривень застави.

За даними слідства, за понад 19 тисяч доларів підозрюваний організував незаконне переправлення двох чоловіків призовного віку до Молдови.

«Знаючи як об’їхати блокпости, він особисто перевіз військовозобов’язаних на територію Дністровського району, надав їм необхідну консультацію щодо подальшого перетину українсько-молдовського кордону», — йдеться у повідомленні.

Однак покинути територію України чоловікам не вдалося, їх викрили прикордонники за 100 метрів лінії розмежування держкордону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.