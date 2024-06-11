Чи має право працівник отримати грошову компенсацію за невикористані відпустки: відповідь Держпраці

Частина щорічної відпустки може бути замінена грошовою компенсацією.

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Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розповіло, чи має право працівник отримати грошову компенсацію за невикористані відпустки.

Фахівці роз’яснили вимоги статті 24 Закону України «Про відпустки», відповідно до яких, у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Якщо ж працівник звільнятися не збирається, за його бажанням частина щорічної відпустки може бути замінена грошовою компенсацією, але при цьому тривалість використаних щорічної та додаткових відпусток не повинна бути меншою, ніж 24 календарних дні за кожен відпрацьований рік.

Раніше ми писали, чи є базою нарахування єдиного внеску компенсація, нарахована роботодавцем працівнику, за невикористані щорічні відпустки (основну та додаткову).

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