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Росіяни розганяють ІПСО про винагороду від «військової поліції» за ухилянтів

23:48, 10 червня 2024
Громадян закликали не телефонувати за номерами з цих повідомлень та не переходити за посиланнями від невідомих джерел.
Росіяни розганяють ІПСО про винагороду від «військової поліції» за ухилянтів
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Мережею поширюється інформація, що нібито «військова поліція» пропонує українським громадянам винагороду за співпрацю у виявленні ухилянтів. Ці повідомлення надходять від імені нібито Національної поліції України.

Але ця інформація не відповідає дійсності. У МВС наголошують, що Національна поліція України жодних подібних оповіщень не робила. Окрім того, в Україні не існує «військової поліції».

«Такі повідомлення є елементом російської інформаційно-психологічної операції (ІПСО) і спрямовані на дестабілізацію ситуації в країні та створення напруженості серед громадян.

Закликаємо не телефонувати за номерами, вказаними в цих повідомленнях, і не переходити за посиланнями від невідомих джерел. При цьому, для надання ваги своїм ІПСО ворог може використовувати реальні номери телефонів органів державної влади», - попереджають громадян.

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