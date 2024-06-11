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Вчені навчають штучний інтелект розуміти мову собак

07:00, 11 червня 2024
Новий ШІ-інструмент дозволив відрізнити грайливий гавкіт від агресивного, а також визначити вік, стать і породу собаки.
Вчені навчають штучний інтелект розуміти мову собак
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Вчені з Мічиганського університету розробляють інструменти штучного інтелекту, які допоможуть інтерпретувати гавкіт собак і розпізнавати нюанси, які не помічають люди. Про це йдеться на сайті університету.

Дослідники використали модель ШІ, яка спочатку була навчена на мовленні людей і добре розуміє «на слух» кілька мов. Її додатково навчали на невеликій базі даних із записами вокалізацій собак.

Так, команда взяла набір даних з вокалізацією собак, записаних від 74 собак різної породи, віку та статі в різних контекстах. За допомогою цих записів модифікували модель машинного навчання під назвою Wav2Vec2, яка спочатку була навчена на записах людської мови.

За допомогою цієї моделі дослідники змогли створити уявлення про акустичні дані, зібрані від собак, і інтерпретувати ці уявлення. Програмне забезпечення могло визначити, грайливий цей гавкіт собаки чи агресивний. Також модель визначала породу, стать і вік собаки.

Автори дослідження вказують, що Wav2Vec2 не лише успішно виконала чотири класифікаційні завдання, а й перевершила інші моделі, навчені спеціально на даних про гавкіт собак, з точністю до 70%.

Вчені стверджують, що це був перший випадок, коли методи, оптимізовані для людської мови, були використані для декодуванням спілкування тварин.

Вони переконані, що це дослідження може стати в пригоді біологам та фахівцям із поведінки тварин і мати важливі наслідки для добробуту улюбленців, оскільки люди краще розумітимуть їхні емоційні та фізичні потреби та реагуватимуть на них.

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