Верховный суд Испании впервые в истории возглавила женщина

Изабель Перельйо – первая женщина, возглавившая Верховный суд Испании с момента его создания в 1812 году.

Фото: La Vanguardia

Изабель Перельйо стала первой женщиной, возглавившей Верховный суд Испании с момента его создания в 1812 году. Об этом говорится в официальном заявлении суда.

Кандидатуру Перельо поддержали 16 членов Генерального совета судей – органа, отвечающего за назначение судей и обеспечение независимости судебной системы.

Так, 66-летняя Изабель Перельйо возглавит Верховный суд и Генеральный совет судебных властей Испании.

Премьер-министр Испании Педро Санчес уже приветствовал ее с назначением, подчеркнув, что «равенство является основой демократии», а этим шагом «Испания восстанавливает институциональную нормальность».

«Искренне поздравляю судью Изабель Перельйо, первую женщину в истории нашей страны, которая возглавит Генеральный совет судебной власти и верховный суд. Равенство является основой демократии», – отметил он.

Изабель Перельйо начала свою карьеру в судебной системе в 1985 году, а в 2009 году была назначена судьей Административной палаты Верховного суда. До этого она работала в суде первой инстанции и предварительного расследования в городе Маон (Менорка), а также в провинциальном суде Барселоны.

С 1991 года Перельйоспециализировалась на административных спорах и работала в Судебно-административной палате Высшего суда Андалусии в Севилье (1991–1992) и в Национальном высоком суде (1993–1994 и 2001–2009). Также она была членом Конституционного суда с 1994 по 2001 год.

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