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Верховний суд Іспанії вперше в історії очолила жінка

10:21, 5 вересня 2024
Ізабель Перельйо — перша жінка, яка очолила Верховний суд Іспанії з моменту його створення в 1812 році.
Верховний суд Іспанії вперше в історії очолила жінка
Фото: La Vanguardia
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Ізабель Перельйо стала першою жінкою, яка очолила Верховний суд Іспанії з моменту його створення в 1812 році. Про це йдеться в офіційній заяві суду.

Кандидатуру Перельйо підтримали 16 членів Генеральної ради суддів – органу, який відповідає за призначення суддів і забезпечення незалежності судової системи.

Так, 66-річна Ізабель Перельйо очолить Верховний суд та Генеральну раду судової влади Іспанії.

Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес вже привітав її з призначенням, підкресливши, що «рівність є основою демократії», а цим кроком «Іспанія відновлює інституційну нормальність».

«Щиро вітаю суддю Ізабель Перельйо, першу жінку в історії нашої країни, яка очолить Генеральну раду судової влади та верховний суд. Рівність є основою демократії», – зазначив він.

Ізабель Перельйо розпочала свою кар’єру в судовій системі 1985 року, а 2009 року її призначили суддею Адміністративної палати Верховного суду. До цього вона працювала в суді першої інстанції й попереднього розслідування в місті Маон (Менорка), а також у провінційному суді Барселони.

З 1991 року Перельйо спеціалізувалася на адміністративних суперечках і працювала в Судово-адміністративній палаті Вищого суду Андалусії в Севільї (1991–1992) і в Національному високому суді (1993–1994 і 2001–2009). Також вона була членкинею Конституційного суду з 1994 до 2001 року.

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