В Грузии проходят парламентские выборы — зафиксирована драка и выбрасывание бюллетеней, видео

На одном из участков для голосования на парламентских выборах прекратили голосование, аннулировали результаты и начали уголовное дело.

В субботу, 26 октября, в Грузии началось голосование на парламентских выборах. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени по всей территории страны, кроме Абхазии и Цхинвальского региона. Всего за депутатские мандаты соревнуются 18 политических партий.

Голосование на участках в Грузии не обходится без конфликтных ситуаций. В столице Грузии Тбилиси возле избирательного участка №60 произошла массовая потасовка, сообщают грузинские СМИ. Сообщается, что в потасовке сошлись сторонники партии Грузинская мечта и наблюдатели.

Также на выборах в Грузии произошел скандал с вбрасыванием бюллетеней. МВД страны возбудило уголовное дело, а ЦИК аннулировала результаты.

По информации местных СМИ, это произошло на избирательном участке №69 в городе Марнеуле.

Результат выборов может привести Грузию к евроинтеграционному пути страны или ее сближению с рф.

За парламентскими выборами в Грузии наблюдают 102 местных и 64 международных организации.

По результатам предварительных опросов в лидерах правящая партия "Грузинская мечта".

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