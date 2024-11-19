В Брянской области дроны атаковали склады с боеприпасами, видео

На складах хранились артиллерийские боеприпасы, включая северокорейские снаряды.

В ночь на 19 ноября в Брянской области раздались взрывы на 67-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, по арсеналу был нанесен удар. Там хранились артиллерийские боеприпасы, включая северокорейские снаряды «к их системам».

Кроме того, там были управляемые авиационные бомбы (КАБы), зенитные ракеты и боеприпасы к реактивным системам залпового огня (РСЗО).

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