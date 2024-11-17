Из Киевского водохранилища достали российский беспилотник, фото

Водолазы ГСЧС изъяли остатки дрона из Киевского водохранилища.

Из Киевского водохранилища водолазы-саперы изъяли остатки беспилотника. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так житель села Лебедевка Вышгородского района во время прогулки обнаружил на воде беспилотный летательный аппарат.

«На место происшествия прибыли водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Спасатели обследовали акваторию и изъяли безопасные остатки БПЛА», — рассказали чрезвычайники.

В ГСЧС напомнили о правилах безопасности:

Не снимайте падение ракет или дронов.

Звоните «101», если вы стали свидетелями таких событий.

Не прикасайтесь к обломкам — это опасно!

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