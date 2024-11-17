Із Київського водосховища дістали російський безпілотник, фото

Із Київського водосховища водолази-сапери вилучили залишки безпілотника. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Так, житель села Лебедівка Вишгородського району під час прогулянки виявив на воді безпілотний літальний апарат.
«На місце події прибули водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Рятувальники обстежили акваторію та вилучили безпечні залишки БпЛА», — розповіли надзвичайники.
У ДСНС нагадали про правила безпеки:
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