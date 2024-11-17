Враг атаковал Киев — в ГСЧС показали последствия российских ударов, фото

В целом обломки сбитых целей рухнули в трех районах столицы, известно о пострадавших.

Враг утром 17 ноября нанес по Украине комбинированный удар беспилотниками и ракетами.

В Киеве в результате вражеской атаки произошел пожар в многоэтажке на Печерске. В целом обломки сбитых целей рухнули в трех районах столицы, и известно о пострадавших. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, в результате обстрела произошло возгорание на площади 0,5 кв. м и частичное разрушение перекрытия пятиэтажного жилого дома в Печерском районе столицы.

Кроме того, была повреждена одна из квартир на 5 этаже.

«В результате этого 1 человек пострадал, еще 30 человек были эвакуированы на свежий воздух», - отметили в ГСЧС.

К ликвидации привлекались 26 пожарных, а также 6 единиц техники, рассказали чрезвычайники.

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