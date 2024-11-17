Байден и Си Цзиньпин договорились, что искусственный интеллект не должен контролировать ядерное оружие

Этот вопрос стал ключевым результатом переговоров, где лидеры обсудили риски, связанные с развитием искусственного интеллекта и пути безопасного использования этой технологии.

Как сообщалось, президент США Джо Байден и глава Китая Си Цзиньпин провели встречу в столице Перу Лиме.

Они обсудили важность сохранения человеческого контроля над решениями об использовании ядерного оружия. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Этот вопрос стал ключевым результатом переговоров, где лидеры обсудили риски, связанные с развитием искусственного интеллекта и пути безопасного использования этой технологии.

Reuters указывает, что впервые США и Китай сделали такое заявление об использовании искусственного интеллекта.

Встреча стала третьей для Байдена и Си, где обсудили широкий спектр вопросов, включая двусторонние, региональные и глобальные вызовы.

Оба лидера подчеркнули необходимость продолжения открытого диалога для ответственного управления конкуренцией между США и Китаем и предотвращения конфликтов.

Байден подчеркнул, что развитие военных технологий на основе искусственного интеллекта должно быть осторожным и ответственным во избежание неконтролируемых ситуаций.

«Соглашение по искусственному интеллекту знаменует собой прорыв в усилиях администрации Байдена за последние четыре года по вопросам ядерной безопасности и распространения. Пекин неоднократно отклонял эти усилия и упразднил заседание рабочей группы по контролю над ядерным оружием в июле в знак протеста против продажи оружия США Тайваню. Субботнее соглашение обязывает обе страны обеспечить «человеческий контроль над решением о применении ядерного оружия», – заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Politico.

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