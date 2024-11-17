Байден і Сі Цзіньпін домовились, що штучний інтелект не повинен контролювати ядерну зброю

Це питання стало ключовим результатом переговорів, де лідери обговорили ризики, пов’язані з розвитком штучного інтелекту, та шляхи безпечного використання цієї технології.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як повідомлялося, президент США Джо Байден і очільник Китаю Сі Цзіньпін провели зустріч у столиці Перу Лімі.

Вони обговорили важливість збереження людського контролю над рішеннями щодо використання ядерної зброї. Про це йдеться у заяві Білого дому.

Це питання стало ключовим результатом переговорів, де лідери обговорили ризики, пов’язані з розвитком штучного інтелекту, та шляхи безпечного використання цієї технології.

Reuters вказує, що це вперше США і Китай зробили таку заяву щодо використання штучного інтелекту.

Зустріч стала третьою для Байдена і Сі, де вони обговорили широкий спектр питань, включаючи двосторонні, регіональні та глобальні виклики.

Обидва лідери підкреслили необхідність продовження відкритого діалогу для відповідального управління конкуренцією між США та Китаєм і запобігання конфліктам.

Байден наголосив, що розвиток військових технологій на основі штучного інтелекту має бути обережним і відповідальним, щоб уникнути неконтрольованих ситуацій.

«Угода щодо штучного інтелекту знаменує собою прорив у зусиллях адміністрації Байдена за останні чотири роки щодо питань ядерної безпеки та розповсюдження. Пекін неодноразово відхиляв ці зусилля та скасував засідання робочої групи з контролю над ядерною зброєю в липні на знак протесту проти продажу зброї США Тайваню. Суботня угода зобов’язує обидві країни забезпечити «людський контроль над рішенням про застосування ядерної зброї», – заявив радник з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Politico.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.