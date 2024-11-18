Появились фото последствий обстрела Одессы — количество жертв возросло до 10

Среди жертв - полицейские, медики и местные жители.

В Одессе в результате ракетного удара 18 ноября погибли уже 10 человек, среди них семь полицейских, медик и два местных жителя. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

На месте работают все соответствующие экстренные службы, людям оказывается помощь.

В Воздушных силах уточнили, что Россия ударила по Одессе баллистической ракетой "Искандер-М", которую сбила противовоздушная оборона.

"К сожалению, сбитая вражеская ракета упала в жилищный сектор Приморского района города и повлекла много горя. Есть погибшие и раненые", - рассказали в Воздушных силах.

Кроме того, как сообщается, на подлете в Одессу средствами ПВО был сбит вражеский БПЛА "Орлан-10", предположительно направленный для осуществления воздушной разведки.

Также призвали всех граждан не игнорировать воздушную тревогу, быстро реагировать на предупреждение.

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту обстрела Одессы.

Напомним, Одесса без света уже больше суток после массированного обстрела.

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