Госслужба занятости запустила приложение для поиска работы

В приложении предусмотрена возможность подать заявку на ваучер для специализированного обучения или пройти онлайн-курс от Госслужбы занятости.

Государственная служба занятости запустила приложение для поиска работы. Он доступен в App Store и Google Play.

Теперь украинцы, которые ищут работу, смогут записаться в электронную очередь, подать заявку на обучение, на грант на собственное дело, создать электронный кабинет искателя работы.

Кроме того, приложение позволит пообщаться с карьерными советниками, запланировать встречу с потенциальным работодателем или получить необходимую справку.

Воспользоваться приложением могут и украинцы за границей.

Следующим этапом развития инициативы в Госслужбе занятости называют запуск функционала для работодателей.

Как ранее писала “Судебно-юридическая газета”, Правительство утвердило экспериментальный проект для обучения и трудоустройства женщин в тех областях, где они были традиционно недостаточно представлены. В частности, Кабинет Министров Украины запускает проект по обучению за государственные средства женщин профессиям, в которых традиционно доминировали мужчины.

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