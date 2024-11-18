Полиция проверяет волну «минирований» учебных заведений в Виннице

В Виннице эвакуировали школы, вузы и садики из-за сообщения о заминировании.

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В Виннице полиция проверяет многочисленные сообщения о заминировании высших учебных заведений, школ и детских садов. Учеников, студентов и работников эвакуировали, сообщила начальница отдела коммуникации полиции Винницкой области Зарина Маевская в комментарии Укринформу.

«Полиция проверяет многочисленные сообщения о заминировании вузов, школ и садиков города Винницы. На время проверки школьников, студентов и персонал учебных заведений эвакуированы», - отметила Маевская.

Специалисты взрывотехнических служб обследуют помещения, а правоохранители обеспечивают порядок на местах. Большинство сообщений поступили на электронные адреса учебных заведений.

Полиция пока не уточняет количество объектов, которые оказались под угрозой.

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