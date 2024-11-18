Поліція перевіряє хвилю «мінувань» закладів освіти у Вінниці

У Вінниці евакуювали школи, виші та садочки через повідомлення про замінування.

У Вінниці поліція перевіряє численні повідомлення про замінування вищих навчальних закладів, шкіл та дитячих садочків. Учнів, студентів і працівників евакуювали, повідомила начальниця відділу комунікації поліції Вінницької області Заріна Маєвська в коментарі Укрінформу.

«Поліція перевіряє численні повідомлення про замінування вишів, шкіл та садочків міста Вінниці. На час перевірки школярів, студентів та персонал навчальних закладів евакуйовано», – зазначила Маєвська.

Фахівці вибухотехнічних служб обстежують приміщення, а правоохоронці забезпечують порядок на місцях. Більшість повідомлень надійшли на електронні адреси закладів освіти.

Поліція поки не уточнює кількість об'єктів, які опинилися під загрозою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.