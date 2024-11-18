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Владимир Зеленский посетил Покровск, в районе которого идут самые горячие бои

14:36, 18 ноября 2024
В Покровске Владимир Зеленский наградил защитников города.
Владимир Зеленский посетил Покровск, в районе которого идут самые горячие бои
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая обороняет город Покровск.

Глава государства отметил, что пообщался с Защитниками и отметил их наградами.

«Напряженное направление. Только благодаря крепости воинов на восток не оккупирован тотально Россией. Враг каждый день получает ответ. Спасибо воинам за смелость!», - заявил он.

Глава держави заслухав доповідь командира бригади Євгена Ласійчука про обстановку у смузі відповідальності та безпекову ситуацію в Покровську.

Євген Ласійчук доповів про тактику російських окупантів у проведенні штурмів малими групами та контрзаходи, взаємодію із суміжними підрозділами, досвід застосування техніки, переданої партнерами.

Володимир Зеленський також заслухав доповідь командувача ОТУ «Донецьк» Олександра Луценка про загальну ситуацію в зоні відповідальності його угруповання військ і деталі щодо оборони Курахового, інших ключових напрямків.

Президент поспілкувався із сержантами бригад, які захищають Донеччину, і привітав їх із Днем сержанта.

Володимир Зеленський відзначив захисників і захисниць державними нагородами. Зокрема, вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг» чотирьом воїнам. Її отримали:

Молодший сержант Віталій Гавриленко. Цьогоріч у липні він розробив план і здійснив евакуацію 14 жителів Максимільянівки на Донеччині, де намагалася закріпитися ворожа ДРГ. Неодноразово очолював штурмову групу під час зачистки села. Особисто взяв у полон трьох розвідників, які надали цінну інформацію. Це допомогло зірвати плани ворога, дізнатися координати засідок і місць, де зберігаються боєприпаси.

Головний сержант Андрій Гринь. Під час безперервних штурмів з боку ворога організував прицільний вогонь батареї, завдяки чому вдалося знищити близько 20 російських окупантів, пошкодити чотири одиниці бойової техніки та зупинити просування противника. Також у вересні цього року особисто керував розрахунком гармати й замінував критичні ділянки. Завдяки цьому вдалося не допустити прориву ворога та зміцнити оборонні рубежі підрозділу.

Сержант Артур Маскевич. Очолював штурмову групу в районі Тоненького та керував позиціями оборони парашутно-десантної роти поблизу Крутого Яру. Під час одного з боїв потрапив під обстріл, дістав поранення та важку контузію, але зміг сам надати собі допомогу та ще близько 12 годин вів бій, поки не прибуло підкріплення.

Сержант Костянтин Плосконос. Під час наступу російських окупантів поблизу Парасковіївки організував оборонні дії та безпосередньо взяв на себе керування боєм, вивів із ладу танк Т-72 і дві бойові броньовані машини. Цьогоріч у вересні очолював групу саперів, яка встановлювала загородження. Унаслідок ворожого мінометного обстрілу двоє побратимів зазнали поранення. Костянтин Плосконос надав їм медичну допомогу, евакуював до укриття, а потім закінчив виконувати завдання.

«Дуже важливо, щоб ви себе берегли, тому що без вас Україна точно не вистоїть. Вдячний за вашу сміливість, ваш досвід», – додав Президент.

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Владимир Зеленский

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