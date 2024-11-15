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Оператор станков, фрезеровщица — утвержден проект для трудоустройства женщин в «мужских» профессиях

18:17, 15 ноября 2024
Правительство запускает проект по обучению женщин 30 профессиям, в которых традиционно преобладали мужчины.
Оператор станков, фрезеровщица — утвержден проект для трудоустройства женщин в «мужских» профессиях
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Кабинет Министров Украины запускает проект по обучению за государственные средства женщин профессиям, в которых традиционно доминировали мужчины. Об этом сообщила Государственная служба занятости.

Украинки смогут овладеть более 30 профессиями и трудоустроиться в сферах, где они были меньше представлены.

«Эта программа поможет женщинам освоить новые профессии, где они были менее представлены. Женщины смогут за государственный счет овладеть более 30 профессиями, в том числе и наиболее востребованными среди работодателей. Бизнес получит возможность подготовить для себя необходимых специалистов, недостаток которых он остро ощущает», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Согласно условиям проекта обучение женщин будет осуществляться по заказу работодателя.

Среди профессий, которые женщины смогут овладеть:

Водитель трамвая, троллейбуса, погрузчика;

Оператор станков с программным управлением;

Фрезеровщица;

Мастер по монтажу и обслуживанию систем возобновляемой энергетики и другие.

Чтобы заказать обучение, работодатель должен обратиться в центр занятости.

Центр занятости осуществляет оплату обучения в размере не более 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на сегодня - 30 280 грн), в случае если стоимость обучения превышает этот размер, разницу может оплатить работодатель или участница проекта.

«Служба занятости уделяет особое внимание вопросу о привлечении женщин на рынок труда и преодолении гендерных стереотипов. Большинство получателей грантов на собственное дело – женщины, 58% за все время действия программы. Мы наблюдаем, что женщины чаще стали идти на «традиционно мужские» профессии. Например, с начала года уже более 250 женщин овладели профессией операртора станка, 86 — машинисток крана. Большая представленность женщин будет иметь большее положительное влияние на экономический рост и благосостояние украинцев», — сказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

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