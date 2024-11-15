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Операторка верстатів, фрезерувальниця — затверджено проект для працевлаштування жінок у «чоловічих»‎ професіях

18:17, 15 листопада 2024
Уряд запускає проект з навчання жінок 30 професіям, в яких традиційно переважали чоловіки.
Операторка верстатів, фрезерувальниця — затверджено проект для працевлаштування жінок у «чоловічих»‎ професіях
Фото: volnovakha.city
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Кабінет Міністрів України запускає проект з навчання за державний кошт жінок професіям, в яких традиційно домінували чоловіки. Про це повідомила Державна служба зайнятості.

Українки зможуть опанувати понад 30 професій та працевлаштуватись в сферах, де вони були менше представлені.

 «Ця програма допоможе жінкам освоїти нові професії, де вони були раніше менш представлені. Жінки зможуть за державний кошт опанувати понад 30 професій, зокрема, й найбільш затребувані серед роботодавців. Бізнес отримає можливість підготувати для себе необхідних фахівців, нестачу яких він зараз гостро відчуває», — зазначила перший віце-прем’єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Згідно з умовами проекту навчання жінок буде здійснюватись на замовлення роботодавця. Працедавець зобов’язується їх працевлаштувати після завершення навчання.

Серед професій, які жінки зможуть опанувати:

Водійка трамвая, тролейбуса, навантажувача;

Операторка верстатів з програмним керуванням;

Фрезерувальниця;

Майстерка з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики та інші.

Щоб замовити навчання, роботодавець має звернутись до центру зайнятості. Фахівчиня зможе обрати заклад освіти самостійно з переліку закладів, які здійснюють навчання за професією.

Центр зайнятості здійснює оплату навчання в розмірі не більше 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (станом на сьогодні - 30 280 грн), в разі якщо вартість навчання перевищує цей розмір, різницю може сплатити роботодавець або учасниця проекту.

«Служба зайнятості приділяє особливу увагу питанню залученню жінок на ринок праці та подоланню гендерних стереотипів. Торік ми працевлаштували 157 тисяч жінок, у цьому за перші десять місяців вже 146 тисяч, професійне навчання минулого року пройшли 25 тисяч жінок, цього року вже понад 30 тисяч. Більшість отримувачів грантів на власну справу — жінки, 58% за весь час дії програми. Ми спостерігаємо, що жінки частіше стали йти на “традиційно чоловічі” професії. Наприклад, з початку року вже понад 250 жінок опанували професію верстатниці, 86 — машиністок крана. Більша представленість жінок матиме більший позитивний вплив на економічне зростання та добробут українців», — сказала директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

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