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Президент подписал изменения в закон об адвокатуре о вступлении в силу решений органов адвокатского самоуправления и обжалования решений КДКА

17:59, 15 ноября 2024
Вносятся изменения в закон об адвокатуре в рамках большого массива изменений в связи с принятием закона об админпроцедуре.
Президент подписал изменения в закон об адвокатуре о вступлении в силу решений органов адвокатского самоуправления и обжалования решений КДКА
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «Об административной процедуре» 4017-IX.

Среди прочего изменения внесены в Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Так, статью 3, регулирующую правовые основы деятельности адвокатуры Украины, дополнили новой частью, в соответствии с которой отношения по принятию, вступлению в силу, обжалованию в административном порядке, исполнению, прекращению действия административных актов в сфере адвокатуры и адвокатской деятельности регулируются Законом «Об административной процедуре » с учетом особенностей, определенных законом об адвокатуре.

Статью 8, регулирующую вопрос допуска к сдаче квалификационного экзамена, дополнили нормой, согласно которой решение об отказе в допуске лица к квалификационному экзамену принимается, при условии обеспечения в необходимых случаях права лица на участие в административном производстве в соответствии с Законом «Об административной процедуре».

В статью 10, регулирующую вопрос стажировки, будут внесены дополнения о том, что решение о продлении стажировки принимается при условии обеспечения в необходимых случаях права лица на участие в административном производстве в соответствии с Законом «Об административной процедуре».

В статье 31 норму, устанавливающую, что право на занятие адвокатской деятельностью останавливается на основании систематического или грубого одноразового нарушения правил адвокатской этики, со дня принятия квалификационно-дисциплинарной комиссией адвокатуры соответствующего решения, дополняют нормой о том, что «решение принимается при условии обеспечения права лица на участие в административном производстве, предусмотренном Законом «Об административной процедуре».

Также предусмотрены изменения в ч. 3 ст. 39 закона об адвокатуре. Она устанавливает, что решение о возбуждении дисциплинарного дела или об отказе в возбуждении дисциплинарного дела может быть обжаловано в течение 30 дней со дня его принятия в Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры или в суд. Предлагается установить другой момент для отсчета срока – со дня доведения такого решения до сведения лица.

Соответствующие изменения также вносятся в ч. 8 ст. 50 – решение КДКА может быть обжаловано в ВКДКА или в суд в течение 30 дней со дня доведения такого решения до сведения лица (а не со дня принятия).

Кроме того, статья 57, которая устанавливает, что решения органов адвокатского самоуправления вступают в силу со дня их принятия, если иной срок не предусмотрен решениями, предлагают дополнить новой частью четвертой.

В соответствии с ней решения органов адвокатского самоуправления, являющиеся административными актами, вступают в силу в порядке, определенном Законом «Об административной процедуре».

Главное юридическое управление Верховной Рады высказало ряд замечаний к предложенным изменениям.

«Замечаем, что использованная в ч. 3 статьи 8, ч. 7 статьи 10 Закона (в редакции проекта) формулировка «в необходимых случаях» носит оценочный характер и требует редакционной корректировки, поскольку в норме не раскрыто, что является «необходимым случаем».

Проектом вносятся изменения в ч. 3 статьи 39 и ч. 8 статьи 50 Закона, которыми предлагается предусмотреть, что решения о возбуждении дисциплинарного дела или об отказе в возбуждении дисциплинарного дела, а также решения КДКА могут быть обжалованы в Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры в суд в течение 30 дней со дня доведения такого решения до сведения лица. В настоящее время действующими редакциями этих частей предусмотрен срок обжалования – 30 дней со дня принятия решения.

В то же время, в действующем Законе также предусмотрен срок для обжалования определенного решения, отсчет которого начинается со дня получения лицом такого решения (ч. 4 статьи 8, ч. 5 статьи 9, ч. 8 статьи 10, ч. 5 статьи 59 Закона).

Поэтому, считаем, что в Законе должны быть введены единые подходы к его терминологическому аппарату, ведь в одном случае будет предусмотрен срок для обжалования со дня доведения до сведения лица решения, а в другом – со дня получения соответствующего решения.

Следует отметить, что с учетом предложенных изменений, требуют содержательного пересмотра и другие статьи Закона, где отсчет времени для обжалования решения устанавливается со дня принятия соответствующего решения, а не со дня его получения или доведения до сведения лица» - отметили в ГЮУ ВР.

 

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закон Владимир Зеленский

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