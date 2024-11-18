Держслужба зайнятості запустила застосунок для пошуку роботи

У застосунку передбачена можливість подати заявку на ваучер для спеціалізованого навчання або пройти онлайн-курс від Держслужби зайнятості.

Державна служба зайнятості запустила застосунок для пошуку роботи. Він доступний в App Store та Google Play.

Тепер українці, які шукають роботу, зможуть записатися до електронної черги, подати заявку на навчання, на грант на власну справу, створити електронний кабінет пошукача роботи.

Окрім того, застосунок дозволить поспілкуватися з кар’єрними радниками, запланувати зустріч із потенційним роботодавцем чи отримати необхідну довідку.

Скористатися застосунком можуть і українці за кордоном.

Наступним етапом розвитку ініціативи у Держслужбі зайнятості називають запуск функціоналу для роботодавців.

Як раніше писала “Судово-юридична газета”, Уряд затвердив експериментальний проєкт для навчання та працевлаштування жінок у тих сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені. Зокрема, Кабінет Міністрів України запускає проєкт з навчання за державний кошт жінок професіям, в яких традиційно домінували чоловіки.

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