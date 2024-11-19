У Брянській області дрони атакували склади з боєприпасами, відео

На складах зберігалися артилерійські боєприпаси, включно з північнокорейськими снарядами.

У ніч на 19 листопада у Брянській області пролунали вибухи на 67-му арсеналу Головного ракетно-артилерійського управляння (ГРАУ) Міноборони РФ. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, по арсеналу було здійснено удар. Там зберігалися артилерійські боєприпаси, включно з північнокорейськими снарядами «до їх систем».

Крім того, там присутні керовані авіаційні бомби (КАБи), зенітні ракети та боєприпаси до реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

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