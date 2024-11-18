У Києві встановили нові дорожні знаки – як виглядають, фото

Знаки можна зустріти в найпопулярніших місцях столиці.

Джерело фото: UNICEF Ukraine

У Києві встановили дорожні знаки, на яких зображені діти з інвалідністю.

Про це повідомили у UNICEF Ukraine.

В організації пояснюють, що ця ініціатива – частина кампанії про інклюзивність «Діти як діти» та реалізована радницею – уповноваженою Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'єю Герасимчук спільно з ЮНІСЕФ.

Знаки можна зустріти в найпопулярніших місцях столиці: на Пейзажній алеї, Контрактовій площі, Співочому полі та в Київському зоопарку.

Джерело фото: UNICEF Ukraine

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