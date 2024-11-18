На Одещині поступово повертають світло – ОДА

На Одещині тривають роботи з відновлення електропостачання: два райони залишаються частково без світла.

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Два райони Одеської області — Подільський та Одеський — досі частково залишаються без електропостачання. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«В Одесі поступово відновлюється водопостачання. Окремі об’єкти працюють на генераторах, а також розгорнуті Пункти незламності. Частково відновлено опалення, триває робота з повного відновлення теплопостачання», — зазначив Кіпер.

Критична інфраструктура, включно з лікарнями, забезпечена електроенергією завдяки альтернативним і резервним джерелам живлення.

На території області наразі функціонують 674 пункти незламності, які надають допомогу населенню в умовах енергетичної кризи.

Нагадаємо, Одеса без світла більше доби, тим часом на заході України скасували графіки відключень. Міський електротранспорт не працює.

Як відомо, після ранкового масованого обстрілу 17 листопада «Укренерго» оголосило про графіки відключень для всіх областей України.

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