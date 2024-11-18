В Одесской области постепенно возвращают свет – ОГА

В Одесской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения: два района остаются частично без света.

Два района Одесской области - Подольский и Одесский - до сих пор частично остаются без электроснабжения. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

«В Одессе постепенно восстанавливается водоснабжение. Отдельные объекты работают на генераторах, а также развернуты Пункты несокрушимости. Частично восстановлено отопление, продолжается работа по полному восстановлению теплоснабжения», - отметил Кипер.

Критическая инфраструктура, включая больницы, обеспечена электроэнергией благодаря альтернативным и резервным источникам питания.

На территории области сейчас функционируют 674 пункта несокрушимости, которые оказывают помощь населению в условиях энергетического кризиса.

Напомним, Одесса без света более суток, тем временем на западе Украины отменили графики отключений. Городской электротранспорт не работает.

Как известно, после утреннего массированного обстрела 17 ноября «Укрэнерго» объявило о графиках отключений для всех областей Украины.

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