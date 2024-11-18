Революція заінтересованих кредиторів у справах про банкрутство

Крім процедури превентивної реструктуризації, яка є новим правовим інститутом у сфері банкрутства, відбулися зміни які суттєво вплинуть на вже існуючі процедури банкрутства.

Сергій Жуков

д. ю. н., суддя-спікер Верховного Суду

23 січня 2025 року набере чинності та буде введений в дію Закон України «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та деяких інших законодавчих актів України щодо імплементації Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/1023 та запровадження процедур превентивної реструктуризації», крім положень про превентивну реструктуризацію, які набуваюсь чинності пізніше.

Цей закон, це вже дев’яті зміни до Кодексу України з процедур банкрутства за час війни. Він містить нові норми та уточнення прогалин законодавства у сфері банкрутства. Крім процедури превентивної реструктуризації, яка є новим правовим інститутом у сфері банкрутства, відбулися зміни які суттєво вплинуть на вже існуючі процедури банкрутства.

Розглянемо зміни, що стосуються заінтересованих осіб стосовно боржника.

Що ж суттєво змінилося?

По-перше, заява кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство має обов’язково містити інформацію про заінтересованість кредитора стосовно боржника (абз. 1 ч. 3 ст. 34 КУзПБ). Отже кредитор, що ініціює банкрутство відразу повинен у своїй заяві зазначити про свою заінтересованість чи незаінтересованість щодо боржника відповідно до визначених критеріїв;

По-друге, заява кредитора з вимогами до боржника також має обов’язково містити інформацію про заінтересованість кредитора стосовно боржника (ч. 3 ст. 45 КУзПБ). Отже, відповідний аналіз критеріїв заінтересованості стає обов’язковою частиною заяви про вимоги кредиторів до боржника. Це суттєво має ускладнити вплив «споріднених» кредиторів на визначення долі боржника та створити перешкоди для визнання боржником «штучних боргів».

По-третє, в ухвалі суду за результатами попереднього засідання зазначається розмір, черговість задоволення кожної визнаної вимоги та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, у тому числі вимог кредиторів, які є заінтересованими стосовно боржника (абз. 5 ч. 2 ст. 47 КУзПБ). Отже, саме суд фіксує заінтересованих кредиторів до боржника, які після цього не мають права вирішального голосу на зборах (комітеті) кредиторів. Саме тому, учасниками зборів кредиторів боржника є конкурсні кредитори з правом вирішального голосу, вимоги яких визнані господарським судом за результатами попереднього засідання (ч.1 ст. 48 КУзПБ). У зборах кредиторів конкурсні кредитори, заінтересовані стосовно боржника брати участь можуть, але виключно з правом дорадчого голосу.

По-четверте, конкурсні кредитори з правом вирішального голосу мають на зборах кредиторів кількість голосів, яка дорівнює сумі вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів за результатами попереднього засідання господарського суду (ч. 4 ст. 48 КУзПБ). Це певна новела, тому що раніше один голос був кратний одній тисячі гривень.

По-п’яте, невід’ємною частиною протокольного рішення зборів (комітету) кредиторів є реєстр кредиторів станом на дату проведення зборів (комітету) кредиторів (ч.9 ст. 48 КУзПБ). Саме актуальний реєстр з зазначенням заінтересованих кредиторів щодо боржника буде впливати на кількість голосів при голосуванні.

Тобто, конкурсні кредитори, заінтересовані стосовно боржника, не мають права вирішального голосу на зборах (комітеті) кредиторів (абз. 13 ч.2 ст. 47 КУзПБ). Отже, такі кредитори втрачають вплив як на прийняття рішень зборами кредиторів так і на прийняття рішень комітетом кредиторів. А це і є ті самі органи, які визначають долю щодо звернення до суду про введення відповідних процедур банкрутства. Тепер, встановлення переліку осіб заінтересованих стосовно боржника є необхідним елементом процедур банкрутства.

Які ж критерії осіб, заінтересованих стосовно боржника визначив законодавець?

Порядок встановлення «заінтересованих осіб стосовно боржника» суттєво змінено, підстави розширено, що має призвести до ґрунтовного аналізу ознак пов’язаності та виникне необхідність мати певних склад обов’язкової інформації для проведення тесту на заінтересованість.

Так, заінтересованими особами стосовно боржника визначено (ч. 1 ст. 1 КУзПБ):

юридична особа, створена за участю боржника,

юридична особа, що здійснює або протягом останніх трьох років здійснювала контроль над боржником,

юридична або фізична особа, контроль над якою здійснює або протягом останніх трьох років здійснював боржник,

юридична особа, з якою боржник перебуває або протягом останніх трьох років перебував під контролем третьої особи,

власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, які входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство;

особи, з якими чи на користь яких боржник вчиняв правочини з відчуження майна боржника, які не відповідають критеріям розумності (економічної доцільності, наявності ділової мети) та добросовісності;

сторона фраудаторного правочину, вчиненого боржником, або правочину, який згідно із статтею 42 цього Кодексу визнано недійсним;

особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя та їхні діти, батьки, брати, сестри, онуки, а також інші особи, стосовно яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими.

кредитор є заінтересованим стосовно боржника також у разі, якщо він протягом шести місяців до дати відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або процедури превентивної реструктуризації прямо чи опосередковано набув право вимоги до боржника від кредитора, заінтересованого стосовно боржника.

Отже, суд для визначення кредиторів та інших осіб заінтересованих стосовно боржника має отримати від кредиторів та інших осіб величезну кількість інформації щодо самого боржника, його зав’язків, господарських операцій та посадових осіб. Це може викликати певні спори щодо наявності заінтересованості, враховуючи важливість цього питання.

Виникає питання, чи буде здійснюватися перегляд вже сформованих реєстрів після набуття чинності з 23.01.2025 року цих змін до КУзПБ, з визначенням кредиторів заінтересованих стосовно боржника для формування актуальних реєстрів вимог кредиторів і розуміння хто з кредиторів має право вирішального голосу?

Для відповіді на вказане питання необхідно звернутися до змін внесених у КУзПБ, а саме до доповнення абз. 2 пунктом 4-2 розділу «Прикінцеві та перехідні положення», де зазначається, що положення цього Кодексу в редакції згідно із Законом України "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та деяких інших законодавчих актів України щодо імплементації Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/1023 та запровадження процедур превентивної реструктуризації" застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження в яких відкрито до набрання чинності цим Законом. Отже положення, вказаних змін до КУзПБ мають ретроспективну дію і мають застосовуватися до справ, що вже знаходяться у провадженні. Але потрібно ще раз звернути увагу, що відповідно до ч.2 ст. 47 КУзПБ саме суд визначає кредиторів, які є заінтересованими і тому, це питання буде формуватися саме судовою практикою.

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