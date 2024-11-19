Підірвав у Києві вибухівку, начинену цвяхами: у вчинені теракту підозрюють 17-річного хлопця — фото

У Києві затримали 17-річного хлопця, який готував серію підривів.

У Києві затримали та повідомили про підозру 17-річному одеситу, який заклав саморобний вибуховий пристрій біля держустанови у столиці.

Як повідомила Київська міська прокуратура, хлопець приїхав з Одеси до столиці, отримавши через Телеграм замовлення вчинити теракт. Об’єктом злочину став один з держорганів у Дарницькому районі.

«Зі слів підозрюваного, він не знав що це за будівля. Отримавши геолокацію, хлопець перекинув через паркан на саморобний вибуховий пристрій, начинений цвяхами. Після цього він відійшов на безпечну відстань та дистанційно привів його в дію. Теракт хлопець вчиняв саме вдень, розраховуючи на те, що внаслідок його дій будуть жертви. Втім, ніхто з працівників чи відвідувачів установи не постраждав», - заявили у прокуратурі.

Замовники обіцяли заплатити виконавцю злочину близько 2 тисяч доларів США, втім обіцяну суму він не отримав. Затримали молодика в Одесі після придбання засобів для виробництва ще одного вибухового пристрою.

Тепер зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

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