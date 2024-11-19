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У Дніпрі викрили посадовця, який розтратив понад 3,5 млн грн під час закупівлі генераторів

15:12, 19 листопада 2024
Директору одного з департаментів Дніпровської міської ради повідомили про підозру.
У Дніпрі викрили посадовця, який розтратив понад 3,5 млн грн під час закупівлі генераторів
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У Дніпрі прокуратура повідомила про підозру директору  одного з департаментів Дніпровської міської ради за фактом розтрати бюджетних коштів та чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій повторно  в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, посадовець використовуючи своє службове становище під час закупівлі генераторів, на виконання «Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра 2022-2026 роки», умисно не забезпечував належне, обґрунтоване, економічне та ефективне використання коштів Дніпровської міської територіальної громади та закупав обладнання, за завідомо завищеними цінами.

«Внаслідок протиправних дій підозрюваного було завдано збитків місцевому бюджету на суму понад  3 500 000 грн», - заявили у прокуратурі.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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прокуратура Дніпро

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