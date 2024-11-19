В Днепре разоблачили чиновника, который растратил более 3,5 млн грн при закупке генераторов

Директору одного из департаментов Днепровского городского совета сообщили о подозрении.

В Днепре прокуратура сообщила о подозрении директору одного из департаментов Днепровского городского совета по факту растраты бюджетных средств и чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном повторно в условиях военного положения, в особо крупных размерах.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, должностное лицо используя свое служебное положение при закупке генераторов, на выполнение «Программы по содействию территориальной обороне города Днепра 2022-2026 годы», умышленно не обеспечивало надлежащее, обоснованное, экономическое и эффективное использование средств Днепровской городской территориальной общины и закупки оборудования, по заведомо завышенным ценам.

«В результате противоправных действий подозреваемого был нанесен ущерб местному бюджету на сумму более 3 500 000 грн», - заявили в прокуратуре.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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