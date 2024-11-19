Практика судов
  1. В Украине

В Днепре разоблачили чиновника, который растратил более 3,5 млн грн при закупке генераторов

15:12, 19 ноября 2024
Директору одного из департаментов Днепровского городского совета сообщили о подозрении.
В Днепре разоблачили чиновника, который растратил более 3,5 млн грн при закупке генераторов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепре прокуратура сообщила о подозрении директору одного из департаментов Днепровского городского совета по факту растраты бюджетных средств и чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном повторно в условиях военного положения, в особо крупных размерах.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, должностное лицо используя свое служебное положение при закупке генераторов, на выполнение «Программы по содействию территориальной обороне города Днепра 2022-2026 годы», умышленно не обеспечивало надлежащее, обоснованное, экономическое и эффективное использование средств Днепровской городской территориальной общины и закупки оборудования, по заведомо завышенным ценам.

«В результате противоправных действий подозреваемого был нанесен ущерб местному бюджету на сумму более 3 500 000 грн», - заявили в прокуратуре.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

прокуратура Днепр

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
2,2 трлн грн на военные расходы – Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2025 год

Минимальная зарплата и прожиточный минимум останутся на уровне 2024 года.

Повышение налогов, готовность к повышению НДС, создание нового высшего суда – в МВФ назвали условия для продолжения поддержки Украины

Принятие налогового пакета является обязательным требованием для продолжения финансирования Украины от МВФ, и органы власти должны быть готовы к повышению основной ставки НДС – МВФ.

Верховная Рада рассмотрит законопроект Кабмина об отмене спецпенсий прокуроров по инвалидности

Отменяется возможность назначения прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, пенсии по инвалидности на особых условиях по закону о прокуратуре, и предполагается, что прокурорам, которым установлено устойчивое ограничение трудоспособности, осуществляются страховые выплаты на общих условиях.

Верховная Рада рассмотрит законопроект об изменении оснований прекращения государственной службы

Из закона о госслужбе исключат норму о сохранении за госслужащим, потерявшим трудоспособность во время выполнения должностных обязанностей, до восстановления трудоспособности или установления инвалидности.

В Украине создадут Министерство объединения – Президент представил в Раде План устойчивости

Также до конца 2024 года представят кандидатуру министра объединения Украины – детали Плана устойчивости Украины.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Стефанів
    Тетяна Стефанів
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Олена Дембіцька
    Олена Дембіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду