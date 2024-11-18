«Укрнафта» начала бурение новой скважины на западе Украины

На западе Украины бурят скважину с прогнозируемыми запасами 1,26 млн тонн нефти.

Источник фото: Укрнафта

ПАО «Укрнафта» сообщило о начале бурения новой разведочной скважины на западе Украины. Сейчас пробурено почти 300 метров из запланированной глубины в 1 534 метра, отмечается на сайте компании.

Бурение выполняет компания-победитель открытых торгов на платформе Prozorro - ООО «СК «Горизонты».

По словам директора «Укрнафты» Сергея Корецкого, на глубине 1,2 км скважина должна вскрыть стрыйские отложения с прогнозируемыми запасами в 1,26 млн тонн нефти. Еще глубже, на уровне 1,3 км, ожидается достижение менилитовых отложений, которые содержат около 162 тыс. тонн нефти.

«Уже через месяц мы планируем получить первую добычу», - отметил Корецкий.

Этот проект является частью стратегии компании по наращиванию добычи энергоресурсов в регионе.

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