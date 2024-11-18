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«Укрнафта» розпочала буріння нової свердловини на заході України

19:44, 18 листопада 2024
На заході України бурять свердловину з прогнозованими запасами 1,26 млн тонн нафти.
«Укрнафта» розпочала буріння нової свердловини на заході України
Джерело фото: Укрнафта
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ПАТ «Укрнафта» повідомило про початок буріння нової розвідувальної свердловини на заході України. Наразі пробурено майже 300 метрів із запланованої глибини в 1 534 метри, зазначається на сайті компанії.

Буріння виконує компанія-переможець відкритих торгів на платформі Prozorro – ТОВ «БК «Горизонти».

За словами директора «Укрнафти» Сергія Корецького, на глибині 1,2 км свердловина має розкрити стрийські відклади з прогнозованими запасами у 1,26 млн тонн нафти. Ще глибше, на рівні 1,3 км, очікується досягнення менілітових відкладів, які містять близько 162 тис. тонн нафти.

«Уже через місяць ми плануємо отримати перший видобуток», – зазначив Корецький.

Цей проєкт є частиною стратегії компанії з нарощування видобутку енергоресурсів у регіоні.

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нафта

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