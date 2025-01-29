В Британии экоактивисты оспаривают тюремные приговоры за блокирование дорог и обливание супом картины Ван Гога

Шестнадцать экологических протестующих Just Stop Oil оспаривают свои приговоры.

Шестнадцать экологических активистов из группы Just Stop Oil, которые были осуждены за участие в протестах, в частности за блокирование дорог и нефтяных объектов, а также за акцию по обливанию супом картины Ван Гога, обратились в суд в Лондоне, чтобы обжаловать свои приговоры. Об этом сообщает AP.

Протестующие утверждают, что их тюремные сроки - от 15 месяцев до пяти лет - являются чрезмерно суровыми для акций, которые они считают мирными, но с подрывным характером. Представители Just Stop Oil отмечают, что они являются «политическими заключенными», которые действовали в защиту своих общин и семей.

Среди тех, кто подает апелляцию, пятеро протестующих, заключенных за организацию демонстраций в ноябре 2022 года, когда активисты поднимались на порталы над автомобильными магистралями. Другие протестующие были осуждены за блокирование тоннелей, ведущих к нефтяному терминалу, и за обливание защитного стекла картины Ван Гога в Национальной галерее Лондона.

Экологические организации Friends of the Earth и Greenpeace U.K. поддерживают апелляции активистов, считая их приговоры непомерными и угрожающими демократическим правам.

В ответ на такие акции, правительство Великобритании, которое сменилось после июля 2024 года, ужесточило антипротестные законы, направленные на ограничение деятельности экологических активистов, которые блокировали дороги, красили произведения искусства и совершали другие действия с целью привлечения внимания к проблемам изменения климата.

Как отметили в Friends of the Earth, суровые приговоры представляют «серьезную угрозу для демократии». «Принуждение замолчать тех, кто стремится к лучшему миру, не приведет к исчезновению эскалации кризиса - это лишь подавит нашу демократию», - заявила старший юрист организации Кэти де Кауве.

Слушание в Апелляционном суде продлится два дня, после чего судьи вынесут решение, вероятно, через несколько дней или недель.

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