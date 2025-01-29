Практика судов
  1. В мире

В Британии экоактивисты оспаривают тюремные приговоры за блокирование дорог и обливание супом картины Ван Гога

18:12, 29 января 2025
Шестнадцать экологических протестующих Just Stop Oil оспаривают свои приговоры.
В Британии экоактивисты оспаривают тюремные приговоры за блокирование дорог и обливание супом картины Ван Гога
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Шестнадцать экологических активистов из группы Just Stop Oil, которые были осуждены за участие в протестах, в частности за блокирование дорог и нефтяных объектов, а также за акцию по обливанию супом картины Ван Гога, обратились в суд в Лондоне, чтобы обжаловать свои приговоры. Об этом сообщает AP.

Протестующие утверждают, что их тюремные сроки - от 15 месяцев до пяти лет - являются чрезмерно суровыми для акций, которые они считают мирными, но с подрывным характером. Представители Just Stop Oil отмечают, что они являются «политическими заключенными», которые действовали в защиту своих общин и семей.

Среди тех, кто подает апелляцию, пятеро протестующих, заключенных за организацию демонстраций в ноябре 2022 года, когда активисты поднимались на порталы над автомобильными магистралями. Другие протестующие были осуждены за блокирование тоннелей, ведущих к нефтяному терминалу, и за обливание защитного стекла картины Ван Гога в Национальной галерее Лондона.

Экологические организации Friends of the Earth и Greenpeace U.K. поддерживают апелляции активистов, считая их приговоры непомерными и угрожающими демократическим правам.

В ответ на такие акции, правительство Великобритании, которое сменилось после июля 2024 года, ужесточило антипротестные законы, направленные на ограничение деятельности экологических активистов, которые блокировали дороги, красили произведения искусства и совершали другие действия с целью привлечения внимания к проблемам изменения климата.

Как отметили в Friends of the Earth, суровые приговоры представляют «серьезную угрозу для демократии». «Принуждение замолчать тех, кто стремится к лучшему миру, не приведет к исчезновению эскалации кризиса - это лишь подавит нашу демократию», - заявила старший юрист организации Кэти де Кауве.

Слушание в Апелляционном суде продлится два дня, после чего судьи вынесут решение, вероятно, через несколько дней или недель.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

апелляция приговор Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Решение судьи Лорен Алихан касается блокирования возможности приостановить гранты от США, выплаты по которым уже производятся – текст приказа

Стало известно содержание приказа судьи окружного суда Лорен Алихан о блокировании выполнения меморандума Бюджетного управления Белого дома, выданного во исполнение указа Дональда Трампа.

Назначен новый заместитель руководителя Секретариата ВККС

Павел Кулик, ранее работавший в НАПК, будет отвечать за вопросы цифровизации Комиссии.

Военнообязанный может не являться по повестке на прохождение медосмотра, если сам в срок подал электронный запрос на прохождение ВЛК – Кабмин внес изменения

Если военнообязанный получил повестку на прохождение медосмотра и в пределах срока подал запрос об электронном направлении на ВЛК, он может не появляться в срок и место, указанные в повестке, для прохождения медосмотра – изменения в постановление.

ЕС может начать переговоры о вступлении Украины до марта – с раздела относительно правосудия и основополагающих прав

Уже до марта ЕС может начать работу с Киевом над переговорными разделами о судоустройстве и основных правах, правосудии и функционировании демократических институтов.

Совещательная группа экспертов пересмотрела собственные негативные выводы — создан прецедент

Также Совещательная группа экспертов решила не учитывать негативные выводы Этического совета.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Кузьмишина
    Олена Кузьмишина
    голова Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ірина Тарасова
    Ірина Тарасова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Галина Пилип’юк
    Галина Пилип’юк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Олена Хома
    Олена Хома
    суддя Львівського окружного адміністративного суду