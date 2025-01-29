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У Британії екоактивісти оскаржують тюремні вироки за блокування доріг та облиття супом картини Ван Гога

18:12, 29 січня 2025
Шістнадцять екологічних протестувальників Just Stop Oil оскаржують свої вироки.
У Британії екоактивісти оскаржують тюремні вироки за блокування доріг та облиття супом картини Ван Гога
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Шістнадцять екологічних активістів з групи Just Stop Oil, які були засуджені за участь у протестах, зокрема за блокування доріг і нафтових об'єктів, а також за акцію з обливання супом картини Ван Гога, звернулися до суду в Лондоні, щоб оскаржити свої вироки. Про це повідомляє AP.

Протестувальники стверджують, що їхні тюремні терміни – від 15 місяців до п'яти років – є надмірно суворими для акцій, що вони вважають мирними, але з підривним характером. Представники Just Stop Oil наголошують, що вони є «політичними в'язнями», які діяли на захист своїх громад і родин.

Серед тих, хто подає апеляцію, п'ятеро протестувальників, ув'язнених за організацію демонстрацій у листопаді 2022 року, коли активісти піднімалися на портали над автомобільними магістралями. Інші протестувальники були засуджені за блокування тунелів, що ведуть до нафтового терміналу, та за обливання захисного скла картини Ван Гога в Національній галереї Лондона.

Екологічні організації Friends of the Earth і Greenpeace U.K. підтримують апеляції активістів, вважаючи їх вироки непомірними і загрозливими для демократичних прав.

У відповідь на такі акції, уряд Великої Британії, який змінився після липня 2024 року, посилив антипротестні закони, спрямовані на обмеження діяльності екологічних активістів, які блокували дороги, фарбували твори мистецтва та здійснювали інші дії з метою привернення уваги до проблем зміни клімату.

Як зазначили в Friends of the Earth, суворі вироки становлять «серйозну загрозу для демократії». «Примушення замовкнути тих, хто прагне до кращого світу, не призведе до зникнення ескалації кризи – це лише придушить нашу демократію», – заявила старший юрист організації Кеті де Кауве.

Слухання в Апеляційному суді триватиме два дні, після чого судді винесуть рішення, ймовірно, через кілька днів або тижнів.

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апеляція вирок Велика Британія

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