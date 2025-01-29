Топпосадовець КМДА оформив фейкову інвалідність, щоб уникнути призову

Посадовець одного з департаментів КМДА підозрюється у безпідставному оформленні собі другої групи інвалідності.

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У Києві правоохоронці викрили першого заступника директора одного з департаментів КМДА, який підозрюється у безпідставному оформленні собі другої групи інвалідності. Про це повідомила пресслужба СБУ.

У спецслужбі не називають прізвище, але за даним ЗМІ, мова йде про Олександра Яструбенка.

Зазначається, що ця довідка дозволила йому отримати «бронь» від призову, а також регулярні соцвиплати від держави, які передбачені для такої групи інвалідності.

«Зокрема, протягом 2023-2024 років він незаконно одержав 170 тис. грн у вигляді компенсації за нібито «часткову втрату дієздатності», - повідомили у СБУ.

У ході розслідування було встановлено, що для оформлення фіктивної інвалідності чиновник власноруч підробив дані медичних досліджень, зокрема «погіршив» показники ехокардіографії, які нібито вказували на тяжке захворювання серцево-судинної системи.

Потім фігурант передав підробку до однієї з міських лікарень столиці, що стало підставою для направлення висновку до МСЕК.

Під час слідчих дій виявлено матеріали, які свідчать про фейковий характер поданих ним документів.

Наразі посадовцю КМДА повідомлено про підозру. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

У СБУ додали, що перевіряється інформація про можливу причетність до «схеми» інших посадовців.

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