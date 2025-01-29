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Зеленський сподівається, що Трамп не допустить, щоб потенційна мирна угода була «папірцем»

14:16, 29 січня 2025
Президент України Володимир Зеленський вказав, що Путін не боїться Європи, тому Україні потрібні ширші гарантії безпеки від США.
Зеленський сподівається, що Трамп не допустить, щоб потенційна мирна угода була «папірцем»
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Президент України Володимир Зеленський вважає помилкою відсутність США під час перемовин у Нормандському форматі та сподівається, що президент США Дональд Трамп не допустить, щоб потенційна мирна угода була «просто папірцем». Про це пише Fox News.

«Якщо у президента Трампа є бажання змусити Путіна прийти до миру, він може це зробити», — зазначив Зеленський, стверджуючи, що сподівається, що потенційна угода — це щось більше, ніж просто аркуш паперу. «Ми хочемо, щоб він був на боці справедливості, на боці України».

«І якщо США розглянуть можливість тиску на Путіна із залученням інших країн, Глобального Півдня та Китаю, я впевнений: угоди можна буде досягнути», - сказав Президент.

Він додав, що Путін не боїться Європи, тому Україні потрібні ширші гарантії безпеки від США.

«Я вважаю, що гарантій одних лише з боку Європи ніколи не буде достатньо», — сказав Зеленський. «Європейці розуміють, що без гарантій безпеки від США,  від президента Трампа цього буде недостатньо. Путін не боїться Європи. На жаль, це так».

Раніше новий державний секретар США Марко Рубіо заявив, що припинення війни РФ проти України стане офіційною політикою адміністрації Дональда Трампа.

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США Європа Україна Дональд Трамп війна Китай Володимир Зеленський

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