Зеленский надеется, что Трамп не допустит, чтобы потенциальное мирное соглашение было «бумажкой»

Президент Украины Владимир Зеленский указал, что Путин не боится Европы, поэтому Украине нужны более широкие гарантии безопасности от США.

Президент Украины Владимир Зеленский считает ошибкой отсутствие США во время переговоров в Нормандском формате и надеется, что президент США Дональд Трамп не допустит, чтобы потенциальное мирное соглашение было «просто бумажкой». Об этом пишет Fox News.

«Если у президента Трампа есть желание заставить Путина прийти к миру, он может это сделать», - отметил Зеленский, утверждая, что надеется, что потенциальное соглашение – это нечто большее, чем просто лист бумаги. «Мы хотим, чтобы он был на стороне справедливости, на стороне Украины».

«И если США рассмотрят возможность давления на Путина с привлечением других стран, Глобального Юга и Китая, я уверен: соглашения можно будет достичь», - сказал Президент.

Он добавил, что Путин не боится Европы, поэтому Украине нужны более широкие гарантии безопасности от США.

«Я считаю, что гарантий одних только со стороны Европы никогда не будет достаточно», - сказал Зеленский. «Европейцы понимают, что без гарантий безопасности от США, от президента Трампа этого будет недостаточно. Путин не боится Европы К сожалению, это так».

Ранее новый государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что прекращение войны РФ против Украины станет официальной политикой администрации Дональда Трампа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.