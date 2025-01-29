Какие наиболее востребованные профессии – рассказали в Государственной службе занятости

Спрос на рабочие профессии в Украине растет.

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На рынке труда Украины наибольшим спросом сегодня пользуются рабочие профессии. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы занятости. Ситуация на рынке труда остается сложной, и хотя проблема существовала еще до полномасштабного вторжения, сейчас наблюдается дефицит кадров.

Директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк отметила, что спрос на рабочие профессии в Украине сейчас растет. «Практически во всех отраслях экономики есть дефицит кадров, и мы ожидаем дальнейший рост конкуренции за работников», - отметила она, подчеркнув, что наибольшие трудности с укомплектованием вакансий возникают в транспортной сфере, на строительстве и в перерабатывающей промышленности.

Особенно актуальна потребность в квалифицированных рабочих, таких как швеи, электромонтеры, сантехники, электрики, слесари, сварщики и автослесари. Проблемы, которые возникли из-за роста дефицита кадров, еще больше обострились после начала войны.

Юлия Жовтяк отметила, что одной из причин структурной безработицы является историческая недооценка рабочих профессий в Украине. Она подчеркнула важность изменения стереотипов относительно профтехобразования и повышения престижа рабочих профессий, что является важной задачей для всей команды Государственной службы занятости, бизнеса и органов власти.

После победы в войне особенно возрастет спрос на специалистов в строительстве, восстановлении инфраструктуры и в социальной сфере, в частности здравоохранении.

Сейчас больше всего вакансий предлагаются в крупных городах, таких как Львов и Киев, где сосредоточена треть всех рабочих мест, а также в Днепропетровской и Одесской областях. Сложнее всего найти работу на прифронтовых территориях.

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