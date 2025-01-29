Які найбільш затребувані професії – розповіли в Державній службі зайнятості

Попит на робітничі професії в Україні зростає.

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На ринку праці України найбільшим попитом сьогодні користуються робітничі професії. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби зайнятості. Ситуація на ринку праці залишається складною, і хоча проблема існувала ще до повномасштабного вторгнення, наразі спостерігається дефіцит кадрів.

Директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк зазначила, що попит на робітничі професії в Україні зараз зростає. «Практично в усіх галузях економіки є дефіцит кадрів, і ми очікуємо подальше зростання конкуренції за працівників», — зазначила вона, підкресливши, що найбільші труднощі з укомплектуванням вакансій виникають у транспортній сфері, на будівництві та в переробній промисловості.

Особливо актуальною є потреба у кваліфікованих робітниках, таких як швачки, електромонтери, сантехніки, електрики, слюсарі, зварники та автослюсарі. Проблеми, які виникли через зростання дефіциту кадрів, ще більше загострилися після початку війни.

Юлія Жовтяк зазначила, що однією з причин структурного безробіття є історична недооцінка робітничих професій в Україні. Вона наголосила на важливості зміни стереотипів щодо профтехосвіти та підвищення престижу робітничих професій, що є важливим завданням для всієї команди Державної служби зайнятості, бізнесу та органів влади.

Після перемоги у війні особливо зросте попит на фахівців у будівництві, відновленні інфраструктури та в соціальній сфері, зокрема охороні здоров'я.

Наразі найбільше вакансій пропонуються у великих містах, таких як Львів та Київ, де зосереджена третина всіх робочих місць, а також в Дніпропетровській та Одеській областях. Найскладніше знайти роботу на прифронтових територіях.

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